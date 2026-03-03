Vanina – Un vicequestore a Catania 2: quante puntate, trama e cast della nuova stagione con Giusy Buscemi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania sta per tornare su Canale 5, riportando in prima serata le indagini della squadra Mobile guidata da Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi.

Dopo l’ottimo riscontro del primo capitolo, la fiction prodotta da RTI e Palomar riparte con nuove storie ambientate in una Catania viva, complessa e profondamente legata alla protagonista. Il ritorno della serie è atteso dal pubblico che ha apprezzato il mix di investigazione, introspezione e dinamiche personali che caratterizzano il personaggio di Vanina.

Quando iniziano i nuovi episodi? Quali casi affronterà la squadra Mobile? E chi ritroveremo nel cast della stagione 2? Scopriamolo insieme.

Quando inizia Vanina 2 e quante puntate sono previste

La nuova stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania 2 debutta su Canale 5 il 4 marzo, sempre in prima serata. La programmazione segue la formula già sperimentata con successo: quattro puntate, ognuna dedicata a un’indagine diversa ma unite da un percorso narrativo che approfondisce la crescita personale e professionale della protagonista.

secondo promo di #Vanina2 e già si soffre con Vanina e Paolo e il loro angst🥺pic.twitter.com/Mjhrm0oWDS — Alessia🤍 (@FOVRTIMESALADY) February 23, 2026

Le riprese si sono svolte tra la primavera e l’estate del 2025, interamente a Catania, città che continua a essere un elemento centrale della serie. Le strade, i quartieri popolari, il porto e i luoghi simbolo della città non fanno solo da sfondo, ma diventano parte integrante del racconto.

La Sicilia non è un semplice scenario: è un personaggio che accompagna Vanina nelle sue scelte, nei suoi dubbi e nelle sue indagini.

La serie mantiene il suo stile riconoscibile, alternando ritmo investigativo e momenti più intimi che permettono di entrare nella vita della vicequestore, sempre divisa tra il lavoro e un passato che continua a bussare.

Trama e anticipazioni: le nuove indagini tratte dai romanzi di Cristina Cassar Scalia

La stagione 2 prende ispirazione dagli ultimi romanzi di Cristina Cassar Scalia, coautrice della serie e firma dei libri pubblicati da Einaudi. I nuovi episodi si basano su quattro titoli molto amati dai lettori: L’Uomo del Porto, Il Talento del Cappellano, La Carrozza della Santa e La Banda dei Carusi.

Al centro della storia c’è ancora Vanina Guarrasi, capo della Omicidi, determinata e intuitiva, ma anche profondamente legata alla sua terra. Le nuove indagini la porteranno a confrontarsi con casi complessi che affondano le radici nel passato, spesso in ambienti insospettabili. Omicidi, segreti familiari, tensioni sociali e verità difficili da accettare si intrecciano in un percorso che mette alla prova la protagonista non solo come investigatrice, ma anche come donna.

Le anticipazioni raccontano di indagini che coinvolgono figure religiose, bande giovanili, storie sommerse e dinamiche che emergono lentamente, costringendo Vanina a scavare oltre le apparenze. La vicequestore dovrà affrontare criminali spietati, ma anche le proprie fragilità, in un equilibrio costante tra razionalità e istinto.

La scrittura della stagione è affidata a Leonardo Marini, con la collaborazione di Debora Alessi e Carlotta Massimi per alcuni episodi. La struttura narrativa resta fedele allo spirito dei romanzi, mantenendo un tono realistico e un ritmo che alterna tensione e introspezione.

Il cast della stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania 2: conferme e nuovi ingressi

Accanto a Giusy Buscemi, che torna nei panni di Vanina Guarrasi, ritroviamo molti dei volti già presenti nella prima stagione.

Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, mentre Corrado Fortuna torna nel ruolo di Manfredi Monterreale. Dajana Roncione è Giuli De Rosa, Orlando Cinque veste i panni di Tito Macchia e Danilo Arena quelli di Salvatore Lo Faro.

Completano il gruppo Paola Giannini, Giulio Della Monica e Alessandro Lui, che continuano a dare vita a una squadra Mobile credibile e affiatata.

La stagione 2 vede anche la partecipazione di Giorgio Marchesi nel ruolo di Paolo Malfitano, presenza che aggiunge nuove sfumature alla narrazione.

La fiction sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere le puntate e recuperare la prima stagione.