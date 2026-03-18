Vanina 2, anticipazioni ultima puntata 25 marzo: come finirà tra Vanina e Paolo?

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La seconda stagione di Vanina 2 si avvia alla conclusione con una puntata che promette emozioni forti e un intreccio narrativo capace di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

La fiction di Canale 5, ambientata tra le atmosfere luminose e contraddittorie di Catania, ha confermato anche quest’anno la forza del personaggio interpretato da Vanina Guarrasi, una vicequestore che unisce determinazione, sensibilità e un passato che continua a bussare alla porta.

Il 25 marzo andrà in onda l’episodio finale, un capitolo che intreccia un nuovo caso di omicidio con questioni personali rimaste irrisolte. Quale verità emergerà dalle indagini? Come cambierà il rapporto tra Vanina e Paolo? E quali conseguenze avrà il segreto che verrà alla luce? Scopriamolo insieme.

Il caso di Thomas Ruscica: un omicidio che sconvolge Vanina e la sua squadra

L’ultima puntata di Vanina 2 ruota attorno alla morte di Thomas Ruscica, un ragazzo giovanissimo trovato senza vita nel capanno dello stabilimento balneare dove lavorava. La brutalità dell’omicidio colpisce profondamente Vanina e la sua squadra, che si trovano davanti a un caso apparentemente semplice ma in realtà pieno di zone d’ombra.

Il primo sospetto cade sulla fidanzata di Thomas, considerata dal PM l’indiziata ideale. Tuttavia, Vanina e l’ispettore Spanò non condividono questa lettura. La ragazza, infatti, è la figlioccia dell’ex moglie di Spanò, e l’ispettore sente il peso di una responsabilità personale che lo spinge a guardare oltre le apparenze.

Indagando tra testimonianze, silenzi e dinamiche familiari complesse, Vanina scopre un segreto che Thomas aveva nascosto anche alle persone più vicine. Una verità che non riguarda solo la sua vita privata, ma che si intreccia con un contesto più ampio, toccando anche la lotta contro Cosa Nostra.

Il caso diventa così un punto di svolta, non solo per l’indagine, ma anche per il percorso personale della protagonista, che si trova a fare i conti con scelte difficili e con un senso di giustizia che non sempre coincide con la legge.

Vanina e Paolo: un rapporto sospeso tra dovere e sentimenti

Parallelamente all’indagine, l’ultima puntata di Vanina 2 mette al centro il rapporto tra Vanina e Paolo, un legame che continua a oscillare tra attrazione, distanza e un passato che non smette di influenzare il presente.

I due sono costretti a collaborare ancora una volta, e questa vicinanza forzata riapre ferite mai del tutto rimarginate. Le scelte compiute in passato tornano a pesare, mentre i sentimenti, pur non dichiarati, emergono tra sguardi, silenzi e tensioni che attraversano tutta la puntata.

Il caso di Thomas diventa così anche un banco di prova per la loro relazione. Le rivelazioni che emergono durante l’indagine costringono entrambi a interrogarsi su ciò che vogliono davvero, su quanto siano disposti a rischiare e su quale futuro immaginano per sé stessi.

Il finale promette di lasciare aperti interrogativi importanti, preparando il terreno per un’eventuale terza stagione che potrebbe approfondire ulteriormente il loro rapporto.

Dove vedere Vanina 2 in streaming: tutte le modalità per seguire l’ultima puntata

L’episodio finale di Vanina 2 andrà in onda il 25 marzo in prima serata su Canale 5, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming.

La puntata sarà disponibile:

in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity, accessibile gratuitamente

accessibile gratuitamente successivamente on demand, sempre su Mediaset Infinity, dove resterà disponibile per la visione senza limiti di tempo.

La piattaforma permette di rivedere anche gli episodi precedenti, utile per chi vuole recuperare la stagione o rinfrescare la memoria prima del finale. Grazie alla fruizione digitale, la fiction può essere seguita da qualsiasi dispositivo, rendendo più semplice immergersi nelle atmosfere di Catania e nelle indagini della vicequestore Guarrasi.