Valerio Scanu parla della sua nuova passione e di Maria De Filippi

Valerio Scanu, noto cantante e personaggio televisivo, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e la vita privata in un’intervista a Repubblica. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha spiegato di essersi “dato alla danza” come nuovo percorso artistico, sottolineando come disciplina e meritocrazia siano fondamentali per lui in questa nuova avventura. Ha rivelato di aver abbandonato la discografia, che considera ormai “stramorta”, per esprimersi attraverso il musical e il ballo, passioni che gli permettono di manifestare a 360 gradi il suo talento.

I rapporti di Valerio Scanu con Maria De Filippi

Scanu ha parlato anche del suo carattere e del suo modo di vivere il successo, affermando di averlo affrontato con serenità e di mantenere un giro ristretto di amici veri, distinguendoli dai “social climbers”. Riguardo a Maria De Filippi, il rapporto tra i due si è raffreddato nel tempo, ma lui ha ammesso di essere disposto al chiarimento, se ci fosse la volontà da entrambe le parti.

Infine, il cantante ha confidato di aver affrontato un grave problema di salute, un cancro al polmone, che ha deciso di rendere pubblico solo anni dopo, rivelando anche difficoltà nelle relazioni personali legate a questa esperienza.