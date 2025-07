Valeria Graci fa boom di like con la foto in lingerie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valeria Graci, attrice e comica milanese 44enne, ha condiviso un selfie riflesso allo specchio in lingerie, suscitando ampi consensi sui social. La foto, accompagnata da un commento ironico sulla postura da danza classica, mette in risalto la sua autenticità e naturalezza, contrastando l’ossessione per corpi perfetti spesso ostentata online.

“Finalmente la normalità, sei la più bella” è uno dei tanti commenti di approvazione ricevuti, che elogiano la sua spontaneità e il suo corpo senza filtri o ritocchi. La Graci ha più volte utilizzato i social per promuovere un messaggio di accettazione e autostima, invitando a valorizzare le proprie imperfezioni. La sua immagine ha colpito positivamente i follower, che hanno scritto di apprezzare la sua sincerità e il suo esempio di body positivity. Un gesto che sottolinea l’importanza di sentirsi a proprio agio con sé stessi e di abbracciare la normalità, senza paura di mostrarsi per quello che si è realmente.