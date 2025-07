I fan comprano i followers a Helena Prestes: la reazione dell’ex gieffina è epica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le grandi protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nel corso della sua esperienza nel programma, la donna si è guadagnata una grande fanbase che la segue in tutte le sue avventure in giro per il mondo. In queste ultime ore, però, la modella brasiliana è finita al centro dell’attenzione per un gesto compiuto dai suoi fan. Alcuni sostenitori hanno deciso di comprarle un pacchetto di followers su Instagram. Il profilo della compagna di Javier Martinez ha così totalizzato 500 mila followers nel giro di pochissimi minuti. Ma Helena Prestes non è l’unica ad essere stata oggetto di un episodio del genere. Ieri sera Chiara Cainelli ha scritto nel suo profilo Instagram: “Mi dissocio completamente da queste attività qualcuno sta comprando i followers sul mio profilo senza il mio consenso, con l’unico scopo di danneggiarmi. Questo comportamento scorretto non è solo sleale ma va contro ogni principio di rispetto e trasparenza.“

Helena Prestes ringrazia chi le ha comprato i followers su Instagram

Reazione diversa, quella di Helena Prestes. La modella brasiliana ha postato un messaggio nel suo profilo X per ironizzate sull’accaduto. La donna ha scritto: “Grazie a chi mi ha comprato qualche follower e sono arrivata a 500 K (facciamo conto che i miei clienti internazionali non sanno chi siete veramente pazzi e sono sempre numeri).” Intanto, l’ex gieffina si trova a Napoli insieme a Javier Martinez. I due hanno partecipato ieri sera all’evento di Carpisa per lanciare la nuova collezione. In questo frangente, gli Helevier hanno potuto riabbracciare Pamela Petrarolo, che con loro ha condiviso l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.