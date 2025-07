Valentina Vignali sposerà Fabio Stefanini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valentina Vignali, ex cestista e celebre influencer, si prepara a convolare a nozze con il suo fidanzato Fabio Stefanini, giocatore di basket.

La proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio, avvenuta a Roma, è stata un momento ricco di emozioni, ambientato su un campo di basket nel suggestivo Colle Oppio con vista sul Colosseo. Fabio ha scelto il tema sportivo per sorprendere Valentina, nascondendo l’anello all’interno di un pallone da basket. Quando la Vignali ha aperto il pallone, ha scoperto il prezioso dono, scoppiano in lacrime di gioia. La coppia, che si era conosciuta da giovani, aveva poi preso strade diverse per anni, ritrovandosi nel 2024. Valentina ha condiviso sui social un messaggio toccante, ricordando il loro primo incontro e il sentimento che li ha sempre uniti, nonostante il tempo e le distanze. La proposta, organizzata con l’aiuto delle amiche di Valentina, ha emozionato tutti i follower, con foto e video che ritraggono il momento speciale. Ora, i due si preparano a vivere un futuro insieme, tra amore e sport.