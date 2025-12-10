Valentina Barbieri ricoverata: stress e paura per la comica

La nota imitatrice Valentina Barbieri, volto amatissimo del Gialappa Show, è stata costretta a un ricovero d'urgenza che ha allarmato i suoi numerosi fan. La 30enne, famosa per le sue esilaranti parod...

La nota imitatrice Valentina Barbieri, volto amatissimo del Gialappa Show, è stata costretta a un ricovero d'urgenza che ha allarmato i suoi numerosi fan. La 30enne, famosa per le sue esilaranti parodie di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Michelle Hunziker, ha condiviso attraverso le storie Instagram un messaggio toccante che ha rivelato le sue condizioni di salute.

"Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto", ha scritto dal letto d'ospedale la comica, spiegando di aver affrontato "una settimana terribile" che l'ha portata al collasso fisico. La Barbieri ha dovuto interrompere bruscamente tutti gli impegni lavorativi e la sua presenza sui social network, dove contava su un seguito fedelissimo costruito inizialmente su TikTok.

Il sostegno del fidanzato e dei fan

Al fianco della giovane artista c'è il compagno Thomas Basilico, attore e content creator, che ha aggiornato i follower sulle condizioni della fidanzata: "Valentina è ancora ricoverata a Pescara, ma sta molto meglio". Le parole rassicuranti hanno placato le preoccupazioni dei fan, anche se i tempi di dimissione restano ancora incerti.

La carriera della Barbieri è esplosa grazie al talento comico che l'ha portata dalla rete alla televisione nazionale. Persino Michelle Hunziker, una delle sue "vittime" preferite, ha espresso apprezzamento per le sue imitazioni, dichiarando che la giovane comica è "l'unica che riesce ad imitarmi davvero".

Il mondo dello spettacolo italiano si è stretto attorno a Valentina, dimostrando quanto il suo contributo sia prezioso. La priorità ora è il recupero completo della salute, come ha sottolineato lei stessa: "Il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo". I fan attendono con ansia il suo ritorno sulle scene, certi che saprà regalare ancora molte risate.