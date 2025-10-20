Politica Manfredonia

Valente: “Incontro operativo con le Parrocchie presso i Servizi Sociali”

Comunicato Stampa20 Ottobre 2025
Nei giorni scorsi ho incontrato, insieme agli assistenti sociali, i rappresentanti delle parrocchie di San Carlo, Parrocchia San Giuseppe, Parrocchia SS TRINITA` e Parrocchia San Lorenzo Maiorano Cattedrale presso i Servizi Sociali di via San Lorenzo.

Un confronto molto utile per conoscerci meglio, scambiare informazioni e capire come migliorare il coordinamento tra le iniziative parrocchiali e gli interventi istituzionali.

Le parrocchie sono un punto di riferimento fondamentale per tante persone in difficoltà: conoscere ciò che offrono e poter collaborare in modo strutturato significa essere più vicini a chi vive situazioni di fragilità, solitudine o bisogno.

Man mano che riceveremo le informazioni sulle attività attive nelle parrocchie — come doposcuola, centri di ascolto o progetti di sostegno — le pubblicheremo nella bacheca dei Servizi Sociali e sui canali social del Comune, così che tutti possano accedervi facilmente.

Invito anche le altre parrocchie della città a inviare materiale informativo o aggiornamenti sulle proprie iniziative all’indirizzo servizisociali@comune.manfredonia.fg.it, così da costruire insieme una rete solidale sempre più coordinata e concreta.

Maria Teresa Valente

