Valanga di voti per Decaro, è il più votato del PD in Italia!

Quasi 500.000 voti per l’ex Sindaco di Bari che fa balzare al 24,35% il PD che diventa il primo partito nella circoscrizione meridionale che include (Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria). Superando anche Fratelli D’Italia al 23,59%. Nella provincia di Bari il PD sfiora quota 50% trascinata dall’effetto Decaro.

Antonio Decaro è stato il più eletto del PD in Italia con quasi 500.000 preferenze. Superando altri sindaci importanti candidati con le liste del PD, come ad esempio Stefano Bonaccini che nella circoscrizione Nord Orientale raccoglie circa 400.000 voti, oppure Giorgio Gori e Maria Cecilia Strada che raccolgono tra i 200.000 ed i 300.000 voti nella circoscrizione Nord Occidentale. La stessa SCHLEIN impegnata in due circoscrizioni non va oltre le 200.000 preferenze.

L’ex Sindaco d’Italia vola al parlamento europeo con una valanga di voti. Voti che peseranno sicuramente nell’assetto della segreteria del PD nazionale. Le prime parole di Decaro: “Lavorerò per la mia Puglia anche dal Parlamento europeo” Un ragazzo fuori dalla sede del PD di Bari gli urla “Diventerai presidente del consiglio. Nessuno ti può sconfiggere”. Lui ride e si ridimensiona: “Mi sembra eccessivo”.