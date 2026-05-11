Un posto al sole, la vendetta di Renato scuote Palazzo Palladini

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Nuovo appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che continua a tenere incollati milioni di telespettatori. Nella puntata in onda martedì 12 maggio 2026, al centro della scena ci sarà Renato Poggi, deciso a prendersi una piccola rivincita personale ai danni di Raffaele. Intanto Serena continuerà a indagare sul misterioso rapporto tra Maurizio e Monica, mentre tra Manuela e Micaela cresceranno nuove tensioni familiari. Una puntata ricca di frecciatine, gelosie e colpi di scena destinati a movimentare Palazzo Palladini.

Renato provoca Raffaele dopo la nomina

Nelle anticipazioni di Un posto al sole di martedì 12 maggio, Renato sarà sempre più entusiasta della decisione presa da Otello, pronto a indicarlo come suo successore nel ruolo di amministratore del palazzo. Una situazione che finirà inevitabilmente per infastidire Raffaele, già sotto pressione nelle ultime settimane.

Approfittando della situazione, Renato inizierà infatti a provocare continuamente l’amico e cognato, sfoggiando con orgoglio la futura carica e trasformando quella che dovrebbe essere una semplice soddisfazione personale in una vera e propria rivincita. Le sue continue frecciatine rischieranno però di incrinare ancora di più il rapporto con Raffaele, già provato da tensioni familiari e problemi personali.

Nel frattempo Serena continuerà a cercare risposte su ciò che sarebbe realmente accaduto tra Maurizio e Monica. I dubbi della donna diventeranno sempre più forti e la vicenda potrebbe presto portare a nuovi sviluppi inattesi. Parallelamente Manuela si avvicinerà sempre di più al padre, scelta che farà sentire Micaela profondamente tradita dalle iniziative della sorella.

La soap ambientata a Napoli continua così a intrecciare dinamiche familiari, rivalità storiche e momenti emotivi che da quasi trent’anni rappresentano il cuore del successo di Un posto al sole, ancora oggi uno dei programmi più seguiti dell’access prime time televisivo italiano.

Fonte: Screenshot

FONTI:

LIBERO MAGAZINE

Gazzetta.it