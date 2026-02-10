Uomini e Donne: spoiler 10 febbraio, Gemma in crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova settimana di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45, si preannuncia intensa e carica di colpi di scena, tra lacrime, tensioni e scelte decisive per i protagonisti del trono Over e del trono classico. Le anticipazioni relative alla puntata in programma martedì 10 febbraio 2026 mostrano una Gemma Galgani emotivamente provata e una tronista Sara Gaudenzi sempre più determinata nel definire il suo percorso sentimentale davanti alle telecamere.

Un martedì di emozioni nello studio di Uomini e Donne

Nel cuore delle anticipazioni per la puntata odierna del programma, è Gemma Galgani a catalizzare buona parte dell’attenzione del pubblico con una reazione assai intensa alle dinamiche in corso nel parterre del trono Over. La storica dama – presenza fissa del dating show da oltre un decennio – sembra essere arrivata a un punto di rottura emotiva: nel corso della puntata la Galgani scoppia in lacrime e afferma di “non sentirsi bene”, arrivando addirittura a minacciare di lasciare il programma definitivamente dopo tantissimi anni di partecipazione.

La tensione nasce anche da un acceso confronto con altri protagonisti del trono Over: Gemma si ritrova al centro di critiche da parte di Tiziana e Barbara De Santi, mentre gli opinionisti in studio discutono sul suo comportamento e sulle dinamiche con un altro cavaliere. In un clima già carico di emozioni, Gemma pare davvero vicina all’addio, tanto che si allontana dallo studio tra le lacrime dopo un malore e la richiesta di riprendersi con dell’acqua.

Non mancano altri momenti di tensione per il trono Over: tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino emergono dubbi e dichiarazioni che complicano la frequentazione, mentre altri cavalieri e dame affrontano le rispettive conoscenze con alti e bassi, tra litigi e nuove riflessioni.

Trono classico: Sara elimina Raien e il percorso si stringe

Nel segmento dedicato al trono classico, l’attenzione si sposta sulla tronista Sara Gaudenzi, la cui scelta del corteggiatore da tenere accanto sta diventando sempre più netta. Secondo le anticipazioni, Sara decide di eliminare Raien: la motivazione che emerge in studio è chiara e schietta, ovvero che la tronista non percepisce in lui uno sguardo innamorato, ma piuttosto un interesse di natura più fisica e meno profonda.

Questa eliminazione lascia quindi Sara con un solo corteggiatore rimasto nel suo percorso: Simone Bonaccorsi, la cui posizione nel trono appare ora più significativa e centrale. La decisione di tagliare Raien potrebbe rappresentare un punto di svolta per la tronista, che sembra sempre più concentrata nel cercare una connessione autentica con chi le sta accanto nello studio.