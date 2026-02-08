Federico Mastrostefano fuori dal parterre di Uomini e Donne?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni l’assenza di Federico Mastrostefano dallo studio di Uomini e Donne ha catturato l’attenzione dei fan. Il cavaliere del Trono Over, tornato quest’anno nel dating show di Maria De Filippi, non partecipa alle registrazioni da diverse settimane e non compare nelle recenti anticipazioni del programma. Stando ai rumor circolati online, sembra che la sua esperienza nel programma sia sospesa – forse definitivamente – e che la redazione abbia deciso di non richiamarlo per il parterre delle nuove puntate. Ma come stanno realmente le cose? Qui di seguito troverete rumors molto interessanti!

Assenza dal programma e ipotesi di uscita dal cast

Le registrazioni di Uomini e Donne proseguono regolarmente, ma il nome di Federico Mastrostefano non figura tra i partecipanti presenti in studio ormai da settimane. Secondo le anticipazioni condivise dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, l’assenza del cavaliere non sarebbe casuale: sembra infatti che l’ex tronista non faccia più parte – almeno per ora – del cast del Trono Over.

La situazione ha generato molte domande tra i telespettatori, che si chiedono se si tratti di una pausa momentanea o di una vera e propria esclusione dal dating show di Canale 5. Alcuni portali di gossip sottolineano come lo spazio riservato alle frequentazioni di Federico fosse diminuito già da tempo, con diverse conoscenze nel parterre che non hanno portato a relazioni stabili e una presenza progressivamente meno incisiva.

Non solo: insieme a Mastrostefano, anche Lucia Marino – dama con cui aveva intrapreso una conoscenza – risulta non essere più stata richiamata per le recenti puntate, secondo le stesse fonti. Le puntate attualmente in onda su Canale 5 mostrano ancora entrambi perché si tratta di registrazioni datate, ma non riflettono la composizione attuale del cast.

Le speculazioni sull’uscita di Federico dal programma si intrecciano con i commenti dei fan sui social: molti ritengono che la decisione derivi dall’assenza di sviluppi significativi nelle sue conoscenze e dal fatto che, pur essendo un volto noto e capace di portare dinamiche forti in studio, non sia riuscito a costruire connessioni sentimentali durature.

C’è però un dettaglio che continua ad alimentare i dubbi. Dopo la circolazione delle indiscrezioni sul suo presunto allontanamento, Federico Mastrostefano ha pubblicato una storia sui social che sembra suggerire una lettura diversa dei fatti. Il messaggio, interpretato da molti utenti come una replica indiretta, lascerebbe intendere che il cavaliere non sia stato affatto “mandato via” dal programma. Un gesto che per una parte del pubblico suona come una smentita elegante alle ricostruzioni circolate online. Resta comunque una sola strada per chiarire definitivamente la vicenda: le prossime registrazioni di Uomini e Donne, dalle quali si capirà se Federico tornerà davvero al centro dello studio o se la sua esperienza nel dating show può dirsi conclusa.