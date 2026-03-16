Uomini e Donne, segnalazione su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi: “È sulle app di incontri”

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Dopo settimane di confronti e momenti di tensione nello studio di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha finalmente fatto la sua scelta: il corteggiatore Alessio Rubeca. I due hanno lasciato il programma mano nella mano, emozionando il pubblico del dating show e i fan che hanno seguito il percorso della tronista.

La scelta di Sara Gaudenzi

Nel corso della registrazione andata in onda nei giorni scorsi, Sara Gaudenzi ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Alessio Rubeca. Dopo settimane di conoscenza, tra momenti romantici e qualche discussione, il corteggiatore ha risposto “sì”, dando così inizio alla loro relazione lontano dalle telecamere.

La scena della scelta è stata particolarmente attesa dai telespettatori e ha generato grande entusiasmo sui social, dove molti utenti hanno commentato il momento finale del trono di Sara.

La prima segnalazione su Alessio Rubeca

A poche ore dalla messa in onda della scelta, però, è arrivata una segnalazione che riguarda proprio Alessio Rubeca. A parlarne è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che sui suoi canali ha condiviso un’anticipazione di una nuova intervista che verrà pubblicata nel suo format online CasaLollo.

Nel breve estratto diffuso sui social compare una ragazza che sostiene di conoscere bene Alessio e che ha deciso di raccontare alcuni dettagli sul suo conto. Secondo la sua testimonianza, Rubeca sarebbe ancora attivo su alcune app di incontri e avrebbe contattato diverse ragazze.

Nel video si sente infatti dire: “È una cosa risaputa che sia presente su questi siti. Il problema è che Alessio dice a tutte le persone le cose che ha detto in studio”.

Il sospetto di un accordo

La ragazza ha aggiunto anche un’ulteriore considerazione che ha acceso il dibattito tra i fan del programma. Conoscendo Alessio, infatti, ha dichiarato di credere all’ipotesi che tra lui e Sara possa esserci stato un accordo.

Al momento, però, si tratta soltanto di una segnalazione non confermata. Né Sara Gaudenzi né Alessio Rubeca hanno commentato pubblicamente la vicenda.

Nel frattempo, sui social i fan di Uomini e Donne restano divisi: c’è chi difende la coppia invitando alla prudenza e chi invece teme che la relazione nata nel programma possa già essere messa alla prova.