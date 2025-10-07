Uomini e Donne: scintille tra Gemma e Mario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne torna a regalare colpi di scena anche agli appassionati del Trono over. Secondo le ultime anticipazioni, raccolte da Lorenzo Pugnaloni, Sabrina Zago è finalmente riuscita a chiudere una parentesi sofferta e a voltare pagina con Nicola. Nelle registrazioni di oggi, martedì 7 ottobre, la dama ha deciso di uscire dal programma in compagnia del cavaliere: una svolta che non ha convinto del tutto Nicola, ma che Maria De Filippi ha incoraggiato, invitandoli a vivere quel momento fuori dalle telecamere. Alla fine, tra risate e scambi di sguardi, i due hanno scelto di uscire come coppia ufficiale.

Gemma e Mario, scintille tra loro

Intanto non mancano le scintille tra Gemma e Mario: l’ex cavaliere ha messo gli occhi su Cinzia, regalando alla dama un vestito che non è passato inosservato e ha acceso le proteste di Gemma e di Magda. Per gli Over prosegue il lento riassetto delle intime simpatie: Agnese ha fatto intuire di provare ancora qualcosa per Federico Mastrostefano, mentre Magda, ex legame con Mario Lenti, ha virato su Sebastiano.

Sul versante Trono classico, dopo il bacio tra Cristiana e Jakub i corteggiatori hanno espresso alcune riserve, con Ernesto che si è rifiutato persino di ballare con la tronista.