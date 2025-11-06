Il ritorno di Jakub a Uomini e Donne stupisce: Cristiana sommersa dalla critiche in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne nella puntata di ieri, a fine puntata Jakub è tornato nel noto dating show di Maria De Filippi. Il ragazzo aveva deciso di andare via dopo che Cristiana Anania aveva detto di non provare più interesse nei suoi confronti.

All’inizio la tronista sembrava molto presa da lui, c’è stato anche un bacio durante un’esterna, in studio però ha ammesso di aver perso interesse col passare del tempo. Come mai lui ha deciso di tornare in trasmissione? Perché Sara Guadenzi lo ha richiamato dicendo di volerlo conoscere, decisione che è stata molto apprezzata dagli opinionisti.

Jakub torna a Uomini e Donne per conoscere Sara: Tina e Gianni si scagliano contro Cristiana

In studio Cristiana Anania ha fatto sapere di aver messo fine alla sua frequentazione con il corteggiatore perché teme che non sia sincero. Immediata è stata la reazione di Gianni Sperti che si è scagliato contro la tronista in puntata. L’opinionista ha fatto notare che lei per un mese ha fatto credere che Jakub le piaceva moltissimo però poi ha cambiato idea nel giro di un giorno.

Sperti non crede che quello poco sincero sia lui ma la tronista perché ha cambiato idea troppo velocemente. A Uomini e Donne Sara Gaudenzi ha detto di aver notato il ragazzo per il suo aspetto fisico e non solo. Ha deciso di richiamarlo perché seguendo il suo percorso lo ha molto apprezzato per le rassicurazioni che ha cercato di dare a Cristiana e per come si è difeso dalle critiche degli altri corteggiatori. In studio non sono mancate le polemiche, alla fine però Jakub ha deciso di corteggiare Sara.