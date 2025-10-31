Uomini e Donne, Maria De Filippi dura con Agnese: “Datti una calmata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Agnese ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata che è andata in onda ieri su Canale 5.

L’amatissima conduttrice del noto dating show non ha affatto gradito l’atteggiamento della dama ed è per questo che l’ha bacchettata in puntata. Cosa è successo? Durante l’ennesimo confronto tra Federico e la dama lei ha continuato a ripetere che non capisce perché lui non sia attratto da lei. Maria De Filippi ha cercato di farle capire che può capitare anche alle belle donne di non piacere.

Maria De Filippi si scaglia contro Agnese a Uomini e Donne: le dure parole della conduttrice

La conduttrice in studio ha rivelato che non voleva mandare in onda il post puntata di Federico e Agnese per proteggere la dama. Ha fatto sapere che diceva a Federico che ora che lei non c’è più avrebbe capito quando una donna ha valore rispetto alle altre che sono in studio. Parole che per la presentatrice sono tremende.

Agnese De Pasquale ha provato a giustificarsi ma Maria De Filippi ha continuato ad attaccarla, riferendosi ad Erika ha detto: “Dici certe cose su una che non conosci, che ne sai? Forse ha 100 volte valore più di te. Datti una calmata“. Dopo aver mostrato la clip a Uomini e Donne la conduttrice ha aggiunto: “Svilisce Erika, gli dici ‘Ti piace vincere facile, vai con quella lì’. Dico, ma caspita, chi sei? Non volevo neppure mandarlo in onda“.