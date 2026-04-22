Bonus condizionatori 2026: in arrivo le agevolazioni per climatizzatori e pompe di calore

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Il Bonus condizionatori 2026 rappresenta una delle principali agevolazioni fiscali previste dal Governo italiano per incentivare l’efficienza energetica delle abitazioni. L’obiettivo è favorire la sostituzione dei vecchi impianti con sistemi di climatizzazione più moderni, efficienti e a basso consumo energetico, riducendo così l’impatto ambientale e i costi in bolletta.

Negli ultimi anni, infatti, sempre più famiglie hanno scelto di approfittare delle detrazioni fiscali per installare climatizzatori di nuova generazione, spesso integrati con pompe di calore e tecnologie ibride.

Come funziona il Bonus condizionatori 2026

Il bonus non è una misura a sé stante, ma rientra all’interno di diverse agevolazioni fiscali già esistenti, come l’Ecobonus e il Bonus ristrutturazioni. In base al tipo di intervento effettuato, è possibile ottenere una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dei condizionatori.

In generale, le percentuali di detrazione possono variare a seconda della tipologia di intervento:

Ecobonus : fino al 50-65% per interventi di efficientamento energetico

: fino al 50-65% per interventi di efficientamento energetico Bonus ristrutturazioni : detrazione del 50% su lavori edilizi che includono l’installazione del climatizzatore

: detrazione del 50% su lavori edilizi che includono l’installazione del climatizzatore Bonus mobili ed elettrodomestici: possibile integrazione se l’acquisto è collegato a una ristrutturazione

Le detrazioni vengono ripartite in più anni tramite dichiarazione dei redditi.

Chi può richiedere il bonus

Possono accedere al Bonus condizionatori 2026:

proprietari di immobili residenziali

inquilini con contratto di affitto

usufruttuari e comodatari

condomini per interventi sulle parti comuni

imprese (in alcuni casi specifici legati agli immobili strumentali)

Non è necessario essere proprietari dell’immobile, ma è fondamentale avere un titolo che dimostri il diritto all’uso dell’abitazione.

Quali interventi sono ammessi

Il bonus si applica principalmente all’acquisto e all’installazione di:

condizionatori a pompa di calore

climatizzatori ad alta efficienza energetica

sistemi di raffrescamento e riscaldamento integrati

sostituzione di vecchi impianti con modelli a basso consumo

Per ottenere l’agevolazione è spesso richiesto che il nuovo impianto migliori la classe energetica dell’edificio.

Requisiti e documentazione

Per accedere al bonus è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali:

pagamento tramite bonifico parlante

fatture intestate al beneficiario

comunicazione all’ENEA entro i termini previsti

certificazioni tecniche degli impianti installati

La documentazione deve essere conservata per eventuali controlli fiscali.

Come richiedere il Bonus condizionatori 2026

La procedura non richiede una domanda preventiva. Il contribuente usufruisce direttamente della detrazione in fase di dichiarazione dei redditi, inserendo le spese sostenute nel modello 730 o Redditi PF.

In alcuni casi, è possibile optare anche per la cessione del credito o lo sconto in fattura, se previsto dal fornitore.

Perché conviene approfittarne

Il Bonus condizionatori 2026 rappresenta un’opportunità importante sia dal punto di vista economico che ambientale. Da un lato consente di ridurre significativamente i costi di acquisto e installazione, dall’altro permette di migliorare il comfort abitativo e diminuire i consumi energetici.

In un contesto di aumento dei prezzi dell’energia, investire in impianti più efficienti può tradursi in un risparmio concreto nel medio e lungo periodo.