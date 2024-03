Uomini e Donne, rivelazione bomba: ecco chi sceglierà Ida Platano

Daniele Capuana, in un’intervista esclusiva rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha affrontato vari argomenti, iniziando con un elogio verso Ida Platano, la tronista bresciana, definendola “una bellissima donna, sia fuori che dentro. E’ sensibile, una persona che non fa vedere quello che realmente è. Riesce a chiudersi tanto, forse al pubblico questa cosa non arriva ed è un peccato”.

Capuana ha anche rivelato di non aver mai temuto il ritorno dell’ex fidanzato di Ida, Riccardo Guarnieri, nel programma, sottolineando che il fantasma di Riccardo è comunque percepito, ma non è mai stato un problema tra lui e Ida. Tuttavia, ha notato che l’ingresso di Mario Cusitore non ha turbato particolarmente la tronista come ci si sarebbe potuto aspettare.

Sul tema del rapporto tra Ida e Mario, Daniele ha espresso dei dubbi, ritenendo che le differenze nei loro stili di vita potrebbero creare delle barriere. Pur credendo che Ida sia attratta da Mario, Capuana ha dubbi sulla loro compatibilità a lungo termine, citando le differenze nei loro approcci alla vita e nel loro background lavorativo.

“Io credo che la scelta sentimentale per Ida sia verso Mario, ma non penso che possano coesistere i loro stili di vita. Sono molto diversi, a lui piace fare la vita più libertina, ha un lavoro diverso rispetto a quello di Ida. È difficile farli avvicinare. A livello visivo non li vedo vicini. La vedo improntata sul discorso sentimentale, si fa trasportare dalle emozioni. Le ho detto che penso sia una bella persona e le auguro il meglio perché se lo merita per quello che ha passato”.

Uomini e Donne, Daniele Capuana si racconta e rivela i suoi progetti per il futuro

Riguardo al suo percorso nel programma, Daniele ha rivelato di essere attratto dalle sfide e dall’opportunità di farsi conoscere da Ida. Ha ammesso di essere stato emozionato dall’esperienza, nonostante non sia abituato a essere sotto i riflettori.

Sul futuro, l’ex corteggiatore ha lasciato intendere di non escludere un ritorno nel parterre over, ammettendo che se gli venisse offerta l’opportunità di partecipare nuovamente, sarebbe ben disposto a valutarla.

Infine, Capuana ha condiviso le sue opinioni sul trono di Brando Ephrikian, mostrando una preferenza per la corteggiatrice Beatriz D’Orsi e riflettendo sulla sua maturità e sensibilità, oltre a sottolineare la possibilità di sorprendere coloro che l’hanno giudicata in modo superficiale.