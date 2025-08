Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e l’annuncio choc: “Ho un problema di salute”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne è tra i programmi più seguiti dal pubblico italiano. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà da settembre sui teleschermi di Canale 5. Tra i protagonisti del programma vi è stato Riccardo Guarnieri, il quale aveva fatto sognare il pubblico con la sua storia d’amore con Ida Platano. Proprio l’ex cavaliere è tornato a far parlare di sé per uno sfogo pubblicato nelle sue storia di Instagram. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto un annuncio che ha spiazzato i suoi followers, scrivendo in questo modo: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo. Siete in tantissimi, rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile. Grazie di cuore.”

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sfogo sui social contro gli haters

Nello sfogo pubblicato sui social, Riccardo Guarnieri ha fatto riferimento anche gli haters che spesso lo commentano nel suo profilo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha usato parole dure nei confronti dei leoni da tastiera, scrivendo in questo modo: “a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio.” L’uomo è stato per tanti anni tra i cavalieri più apprezzati del trono over anche grazie per la sua storia d’amore con Ida Platano. Proprio quest’ultima è tornata a far parlare di sé in questi ultimi giorni per un annuncio sui social. L’ex tronista ha fatto sapere di avere un problema di salute, la lipedema, una patologia cronica che ha colpito le sue gambe fin da quando era giovane.