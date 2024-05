Uomini e Donne, Mario Verona accusato di superficialità in studio: la sorella sbotta sui social

Mario Verona è senz’altro uno dei protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il giovane cavaliere che ha suscitato le simpatie delle dame del parterre ha provocato una vera e propria bufera dopo quello che è accaduto in studio. L’uomo ha iniziato una conoscenza con diverse dame per poi mandarle a casa in maniera piuttosto brusca. A tal proposito, Mario Verona dopo aver chiuso la storia con Ilenia che gli ha detto che era un uomo di poco valore ha deciso di conoscere Milena Parisi. Nonostante la frequentazione tra il corteggiatore di Uomini e Donne e la dama stia procedendo a vele spiegate, il primo ha dimostrato di avere un comportamento ambiguo tanto da suscitare alcune perplessità. La dama ha detto che Mario dimostrava di tenerci quando erano fuori mentre in studio si dimostrava più distaccato.

Uomini e Donne, la sorella di Mario Verona prende le sue difese sui social

Milena Parisi si è dimostrata delusa dal comportamento superficiale di Mario Verona. La dama di Uomini e Donne ha cercato di fargli capire di volere un’esclusiva per frequentarlo fuori dalle telecamere. Peccato che l’uomo abbia deciso di frequentare altre dame giunte in studio per conoscerlo. Un atteggiamento che non è piaciuto a Maria De Filippi e gli opinionisti. La conduttrice ha consigliato a Mario di prendere una decisione se continuare la storia o meno con Milena, che delusa ha bidonato il cavaliere. Alla fine della messa in onda, la sorella di Mario Verona ha preso le difese di suo fratello scrivendo una storia su Instagram. La donna ha scritto le seguenti parole: “L’unica colpa di mio fratello è quella di non sapersi esprimere con naturalezza al contrario ci sono invece uomini viscidi e bugiardi che vengono costantemente difesi dalle donne.”