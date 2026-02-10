Uomini e Donne, Margherita Aiello va a convivere con il fidanzato, su Dennis svela: “Falso e calcolatore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Margherita Aiello era uscita lo scorso anno da Uomini e Donne insieme all’ex cavaliere Dennis Bogoncelli, il loro però è stato un vero e proprio fuoco di paglia.

Nel dating show di Maria De Filippi sembravano molto complici, non appena si sono ritrovati lontano dalle telecamere però la loro relazione non ha funzionato. I due si sono detti addio praticamente subito e non erano mancate le frecciatine sui social, segno che tra loro è finita in modo sereno. Intervistata da Farlof su Più Donna Margherita Aiello ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore e di essere molto felice.

Margherita Aiello felice con il nuovo fidanzato: l’ex dama torna ad attaccare l’ex fidanzato Dennis

In merito all’uomo che è riuscito a fare breccia nel suo cuore, Gianluca, ha rivelato che l’ha conquistata con la sua empatia, la sua spontaneità, il suo modo sincero di amarla e corteggiarla e i suoi modi gentili. L’ex dama ha poi rivelato che a breve lei e il suo nuovo fidanzato andranno a convivere, hanno già iniziato a fare il trasloco.

Margherita Aiello ha rivelato che lei e Gianluca hanno in mente molto progetti, lei crede di aver trovato l’uomo della sua vita. L’ex dama è tornata a parlare del suo percorso a Uomini e Donne dicendo che gli opinionisti a volte sono troppo critici e severi e non si rendono conto di quanto possano ferite. Non è mancato un attacco nei confronti dell’ex Dennis Bogoncelli, queste le sue parole: “La delusione più grande, invece, è stata la chiusura con la persona con cui sono uscita dal programma, perché si è rivelata totalmente falsa e calcolatrice“.