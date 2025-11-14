Uomini e Donne, l’ex dama Margherita svela: “Tutti si aspettavano un mio ritorno, non torno perché…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Margherita Aiello pensava di aver trovato l’amore a Uomini e Donne, aveva infatti lasciato la trasmissione insieme a Dennis ma la loro relazione non è durata a lungo fuori dal programma.

Moltissimi fan del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 erano convinti che l’ex dama sarebbe tornata in trasmissione per provare a ritrovare l’amore, però non è successo. Come mai non è tornata nel parterre di Uomini e Donne? A fare chiarezza è stata lei stessa sul suo profilo Instagram, dove ha annunciato una splendida novità.

Margherita Aiello non torna a Uomini e Donne: l’inaspettata rivelazione dell’ex dama

Ai suoi seguaci l’ex dama ha fatto sapere che inizialmente non è tornata in trasmissione a causa di alcune questioni lavorative, poi ha trovato l’amore fuori. Tra le varie cose ha detto: “Non tornerò nel programma perché ho trovato una persona che mi ha fatto perdere la testa. Abbiamo tantissima voglia di stare insieme e abbiamo grandi progetti“. Non si tratta di una persona che fa parte del parterre di Uomini e Donne, però segue il programma e la conosceva bene.

I due si sono incontrati tramite alcune amicizie in comune, la loro relazione non è iniziata da molto tempo ma da quando è scattata la scintilla non si sono più separati. Margherita Aiello ha anche detto che si aspettavano tutti un suo ritorno a Uomini e Donne ma ha ribadito che non succederà perché ha già trovato l’amore fuori.