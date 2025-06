Uomini e Donne, Dennis replica all’attacco di Margherita: l’ex cavaliere spiega perché è finita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne Dennis e Margherita avevano deciso di uscire insieme dal programma per continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere, tra loro però non ha funzionato nonostante sembrassero molto complici.

L’ex dama ha rivolto duri attacchi all’ex cavaliere sui social, accusandolo anche essere solo interessato alla visibilità. Nelle scorse ore anche lui ha rotto il silenzio sui social rivelando che le cose tra loro hanno iniziato ad incrinarsi dopo il weekend a Verona. A detta sua c’è stato un distacco reciproco, si sentivano solo al telefono ma perlopiù ci sono state discussioni e incomprensioni.

Dennis conferma la rottura con Margherita: l’ex cavaliere di Uomini e Donne svela cosa ha causato l’addio

La frequentazione tra loro è giunta al capolinea quasi subito dopo Uomini e Donne. L’ex cavaliere ha fatto sapere che lui e Margherita Aiello hanno deciso di chiudere perché si sono resi conti di essere incompatibili. Ci ha tenuto anche a precisare che nessuno dei due aveva detto di essere innamorato.

Dennis Bogoncelli ha poi replicato alle dure accuse dell’ex dama dicendo: “Se il mio intento era esclusivamente la visibilità, potevo uscire con tante altre dame anche contemporaneamente o creare altre dinamiche per garantirmi il centro dello studio ogni giorno, no?” Ha invece fatto notare che uscendo solo con lei si è ritrovato al centro dello studio una sola volta in due mesi.