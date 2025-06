Uomini e Donne, Margherita dura contro Dennis: “La tua facciata perfetta non regge più”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è da poco conclusa un’altra edizione di Uomini e Donne durante la quale si sono formate diverse coppie, da pochi giorni è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri e solo pochi giorni prima Dennis e Margherita avevano lasciato insieme la trasmissione.

I due sembravano molto complici, la loro relazione però non è durata a lungo non appena hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere. A lasciare intendere che tra loro è già finita, e in modo tutt’altro che sereno, è stata l’ex dama di Uomini e Donne tramite alcune storie postate su Instagram.

Margherita attacca duramente Dennis dopo Uomini e Donne: tra loro è già finita

Nel suo duro sfogo l’ex dama di Uomini e Donne ha fatto sapere che Dennis si era costruito l’immagine di principe azzurro davanti alle telecamere ma si è rivelato una persona disinteressata, interessata solo alla visibilità.

Secondo Margherita Aiello l’ex cavaliere è stato scorretto mostrandosi affidabile e innamorato, pensa che si siano ormai estinti gli uomini di valore. Riferendosi ancora a Dennis Bogoncelli, ma senza mai fare il suo nome, ha aggiunto: “Caro principe azzurro oggi hai perso ciò che ti dava forza. La tua facciata perfetta non regge più”.