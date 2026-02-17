Uomini e Donne, Lucia racconta la pessima uscita con Gabriele: perché non ha voluto rivederlo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia Marino dopo aver frequentato per un po’ Federico Mastrostefano a Uomini e Donne aveva provato a conoscere altri cavaliere, dopodiché ha deciso di abbandonare il dating show.

L’ex dama era uscita anche con Gabriele, il ragazzo approdato in trasmissione per corteggiare Sara Guadenzi. La tronista non ha manifestato interesse nei suoi confronti, lui dopo il suo rifiuto e dopo essere uscito con alcune dame si è eliminato. Sui social Lucia Marino ha raccontato cosa è successo durante il loro appuntamento, una serata che per lei non è stata affatto piacevole.

Appuntamento da incubo per Lucia Marino con Gabriele: l’ex dama di Uomini e Donne rivela cosa è successo

Sul suo profilo Instagram l’ex dama ha fatto sapere che durante il loro primo, ed unico, appuntamento Gabriele le ha fatto prendere la metro nonostante avesse tacchi molto alti e ci fosse davvero freddo. Non appena l’ha raggiunta in albergo le ha chiesto cosa volesse fare, lui non aveva organizzato nulla. A quel punto le ha proposto di prendere la metro e di decidere dopo dove andare.

Lucia Marino ha raccontato che dopo essere scesi al Colosseo sono andati in Piazza Venezia, lei stava soffrendo moltissimo a causa del freddo. I due hanno ‘cenato’ in un rooftop dove lui ha pagato circa cento euro per una minuscola tartare e qualche tarallino. Lei aveva molta fama ma Gabriele non si è preoccupato di chiederle se fosse ‘sazia’. Ha poi aggiunto: “Gli ho detto che avrei preso un taxi e sarei tornata in albergo perché non volevo camminare al freddo di Roma alle 11 di sera”. Una serata tutt’altro che piacevole che l’ha spinta a mettere fine alla loro conoscenza.