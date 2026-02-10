Lucia Marino è stata esclusa da Uomini e Donne? La dama rompe il silenzio e svela la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti hanno notato l’assenza di Lucia Marino a Uomini e Donne, per un po’ ha fatto parte del parterre femminile e stava provando a conoscere Federico Mastrostefano, da un po’ però non si presenta in studio.

C’è chi ha insinuato che la dama è stata esclusa dalla trasmissione, lei però ha rotto il silenzio sui social per svelare come stanno davvero le cose. Ha fatto sapere che la sua assenza dipende da alcuni motivi di lavoro. Ci ha tenuto anche a precisare che lo fa di sua spontanea volontà se decide di non andare a Uomini e Donne e che la redazione non avrebbe nessun motivo di mandarla via.

Uomini e Donne, Lucia Marino parla del suo rapporto con Federico Mastrostefano: cosa è successo tra loro

A chi le ha chiesto cosa sia successo tra lei e Federico Mastrostefano ha fatto sapere che hanno chiuso già da tempo e che è stato anche detto in una delle ultime puntate di Uomini e Donne. I due hanno provato a frequentarsi prima delle festività natalizie ma non è andata per varie incompatibilità.

Che uomo sta cercando? A questa domanda Lucia Marino ha risposto dicendo che le piacerebbe un uomo moro, con un bel sorriso, la barba e ci tenga come lei ad allenarsi. Il carattere? Deve mantenere con costanza il focus sulla coppia e sul rapporto e deve trasmettere sicurezza e affidabilità. La dama ha aggiunto: “Se non c’é connessione e non lo sento mio per me cade tutto a prescindere dalla bellezza estetica”.