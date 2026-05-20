Uomini e Donne: l’inaspettata separazione di Elisa e Ciro

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Dopo settimane vissute tra emozioni, baci e forti dichiarazioni nello studio di Uomini e Donne, per Elisa Leonardi e Ciro Solimeno è già arrivato il primo ostacolo lontano dalle telecamere. La coppia nata nel dating show di Maria De Filippi avrebbe infatti dovuto affrontare una separazione immediata subito dopo la scelta, una situazione che ha inevitabilmente acceso curiosità e polemiche tra i fan del programma. A far discutere, però, è soprattutto un gesto social compiuto da Elisa, interpretato da molti come un chiaro segnale sul suo stato d’animo. Tra indiscrezioni, distanza geografica e retroscena sul futuro insieme, il pubblico continua a seguire ogni minimo dettaglio della neo coppia.

Elisa e Ciro lontani dopo la scelta: cosa sta succedendo

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Elisa Leonardi e Ciro Solimeno non avrebbero potuto vivere insieme i primi giorni dopo la romantica scelta registrata a Uomini e Donne. Lui sarebbe rientrato a Roma, mentre lei avrebbe dovuto fare ritorno in Sicilia per alcuni impegni già fissati. Una distanza improvvisa che avrebbe spiazzato soprattutto i fan più affezionati della coppia.

A rendere ancora più chiacchierata la situazione è stato il comportamento social di Elisa. La corteggiatrice siciliana avrebbe condiviso contenuti e segnali considerati molto significativi dai follower, alimentando il dibattito online. Tra questi la foto di Elisa con dei biscotti a forma di cuore.. In tanti hanno letto quel gesto come una dimostrazione di nostalgia nei confronti di Ciro, mentre altri parlano addirittura di prime difficoltà nella relazione nata nel programma.

Nonostante le voci insistenti su una possibile crisi, le ultime indiscrezioni raccontano invece una realtà differente. Fonti vicine al programma sostengono che tra i due il sentimento sarebbe molto forte e che la lontananza rappresenterebbe soltanto un ostacolo momentaneo. Si parla perfino di possibili progetti futuri per ridurre le distanze, con l’idea di organizzarsi presto per vivere più vicini.

Il percorso di Ciro Solimeno nel dating show di Canale 5 è stato tra i più commentati della stagione. Il tronista aveva diviso il pubblico fino all’ultimo momento, soprattutto per il forte legame costruito con le sue corteggiatrici. Alla fine, però, la scelta è ricaduta proprio su Elisa Leonardi, con una puntata molto intensa destinata ad andare in onda nell’ultima settimana di maggio.

Nel frattempo il pubblico continua a monitorare i social della coppia alla ricerca di nuovi indizi. Tra chi sogna già una convivenza e chi teme una rottura lampo, Elisa e Ciro restano senza dubbio una delle coppie più discusse di questa edizione di Uomini e Donne.

Foto: Facebook

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