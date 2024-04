Uomini e Donne: Ida Platano lancia una frecciatina a Mario, la reazione di Pierpaolo

Ieri 22 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena. Ida Platano ha deciso di eliminare Mario Cusitore dopo la scoperta che la segnalazione con un’altra donna era vera. Nelle ultime settimane, la donna aveva manifestato disagio nella trasmissione, tanto da esprimere la volontà di lasciare il trono senza fare una scelta. Ma l’incontro con Mario e la sorpresa di Pierpaolo a Brescia con la colazione nel salone di bellezza aveva fatto cambiare idea ad Ida Platano. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Mario è stato beccato mentre usciva da un hotel con un’altra mentre Pierpaolo aveva fatto aspettare la Platano per ben 3 ore alimentando i dubbi sui suoi sentimenti. All’inizio, Cusitore aveva negato la segnalazione supportato da un amico barbiere che aveva confermato la sua versione. Peccato che ieri nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Mario ha ammesso di essersi recato nel hotel con un’altra ma di non aver fatto niente.

Uomini e Donne, Ida Platano freccia Mario sui social, la reazione di Pierpaolo

Ida Platano ha deciso di eliminare Mario. I due hanno avuto una violenta discussione nello studio di Uomini e Donne, finita con l’uscita di lei dallo stabile della trasmissione. Anche il corteggiatore ha abbandonato lo studio dopo aver ricevuto delle pesanti critiche da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Poche ore fa, la tronista ha pubblicato una storia su Instagram con chiaro riferimento a quanto accaduto con Mario. Nel messaggio si legge le seguenti parole: “Non è la vita che separa le persone ma è il male, l’ipocrisia, il tradimento, l’egoismo e la mancanza di rispetto a farlo.” Pierpaolo, che non ha fatto il suo ingresso in studio, ha pubblicato una storia dove compaiono due faccine sorridenti su uno sfondo nero in risposta alla storia della tronista. Cosa succederà nella registrazione in programma oggi del trono classico? Ida Platano abbandonerà il programma?