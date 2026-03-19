Uomini e Donne, Gianluca Costantino su Francesca e Manuel: “Relazione mai finita”

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Gianluca Costantino ha corteggiato Francesca Sorrentino in una delle passate edizioni di Uomini e Donne. Lei dopo la fine della sua relazione con Manuel Maura aveva provato a ritrovato l’amore in trasmissione senza però riuscirci.

L’ex tronista non era ancora riuscita a voltare pagina, infatti decise di abbandonare il trono senza fare una scelta, dicendo che avrebbe provato a frequentare Gianluca Costantino lontano dalle telecamere. La conoscenza giunse subito al termine, lui ospite a Casa Lollo ha rivelato che dopo Uomini e Donne gli dissero subito che la relazione tra Francesca Sorrentino e il suo ex fidanzato non era mai finita davvero.

L’ex tronista e il fidanzato da tempo si sono riconciliati, fino a qualche giorno fa però avevano preferito non mostrarsi insieme suoi social. I due da poco hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, l’ex corteggiatore si è detto dispiaciuto perché era stato piacevole quello che lui e Francesca Sorrentino avevano vissuto a Uomini e Donne.

A Gianluca Costantino dispiace che l’ex tronista non sia riuscita a godersi il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, nei suoi confronti però non prova rancore, odio o astio. Ha poi aggiunto: “Io vivo molto serenamente, sono contento per lei che sia ritornata in grande amore con il suo ex fidanzato”.