Francesca Sorrentino sulla chirurgia estetica svela: “Ho cercato di non stravolgermi, mi piaccio”

Qualche anno fa Francesca Sorrentino si è fatta conoscere dai telespettatori partecipando a Temptation Island con il fidanzato Manuel Maura. Durante il reality dei sentimenti la loro relazione era giunta al termine, poco dopo lei approdò a Uomini e Donne nei panni di tronista.

Nella trasmissione di Maria De Filippi non è riuscita a trovare l’amore, infatti lasciò il trono e tornò a casa senza fare una scelta. Da un po’ di tempo lei e Manuel hanno deciso di riprovarci, ad oggi la loro storia d’amore sembra procedere per il meglio. Sui social Francesca Sorrentino viene presa spesso di mira dagli haters, specie dal punto di vista estetico. C’è chi le dice che è brutta e chi la critica per aver abusato con la chirurgia estetica.

Francesca Sorrentino replica alle critiche e svela quali ritocchini ha fatto: oggi si piace

Riferendosi a coloro che non perdono occasione per attaccarla l’ex tronista ha fatto sapere che in tanti la preferivano quando piangeva e si mostrava poco curata. A detta sua da quando non piange più e si è ‘sistemata’ invece provoca in molti una sensazione di fastidio perché non possono più sentirsi superiori.

Francesca Sorrentino non ha mai negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per correggere alcuni difetti che non le piacevano. Ai fan ha però detto che ha cercato di non stravolgersi, però è normale che un po’ i connotati cambiato quando si rifà il naso. In merito ai ritocchi fatti negli anni ha svelato: “Mi sono rifatta il naso. Gli zigomi li ho rifatti due anni fa e mi sono anche rimasti e le labbra le ho fatte già 3-4 anni fa”. Ha poi aggiunto: “Mi piaccio. Mi piace come mi sono sistemata”.