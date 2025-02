Uomini e Donne: Francesca Polizzi chiarisce la sua posizione sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la recente messa in onda dell’esterna con il tronista Gianmarco Steri a “Uomini e Donne”, Francesca Polizzi è finita al centro dell’attenzione mediatica. La giovane corteggiatrice, già nota per la sua attività sui social, è stata accusata da alcuni utenti di partecipare al programma esclusivamente per ottenere visibilità. In risposta a queste critiche, Francesca ha deciso di esprimersi attraverso un lungo messaggio nelle sue Instagram Stories, chiarendo la sua posizione e raccontando il suo percorso.

Le accuse e la risposta di Francesca

Durante l’esterna, Francesca ha mostrato spontaneità e solarità, qualità che hanno colpito positivamente Gianmarco. Tuttavia, alcuni spettatori hanno insinuato che la sua partecipazione fosse motivata dal desiderio di aumentare la propria popolarità online. Per rispondere a queste affermazioni, Francesca ha condiviso un messaggio dettagliato sui social, spiegando le origini della sua presenza online e il vero scopo dei suoi contenuti.

Il percorso di Francesca sui social

Francesca ha raccontato che, tre anni fa, ha iniziato a creare video comici sulla sua più grande passione: la lingua cinese. Senza alcun obiettivo specifico, ha iniziato a condividere questi contenuti semplicemente perché le piaceva farlo. Con il tempo, ha ampliato la sua produzione includendo video divulgativi sulla cultura cinese, avvicinandosi ulteriormente a questa comunità, anche grazie alle sue esperienze dirette con la comunità cinese di Mestre. Ha sottolineato che il suo successo sui social è stato del tutto spontaneo e non pianificato.

La partecipazione a “Uomini e Donne”

Francesca ha chiarito che la decisione di partecipare a “Uomini e Donne” è nata dal desiderio genuino di conoscere Gianmarco Steri, senza alcuna strategia di visibilità. Ha dichiarato: “Solo perché mi piace una persona e sto provando a conoscerla in un modo non convenzionale e allo stesso tempo mi piace espormi sui social, vi prego di non etichettarmi come la tiktoker“. Con queste parole, ha voluto sottolineare che la sua presenza nel programma è motivata da un reale interesse per il tronista e non da secondi fini.

Un appello al pubblico

Concludendo il suo messaggio, Francesca ha rivolto un appello agli utenti, invitandoli a non giudicarla esclusivamente per la sua attività online. Ha affermato: “Io divulgo ciò che amo, tutto qui. Se alle persone piace mi fa piacere, ma nulla di tutto ciò è mai stato programmato”. Con queste parole, ha ribadito la sua sincerità e autenticità, cercando di dissipare i dubbi sul suo percorso nel programma. Resta ora da vedere come evolverà la relazione tra Francesca e Gianmarco e se le critiche influenzeranno il loro percorso a “Uomini e Donne”.