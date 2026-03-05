Uomini e Donne, Federica Clazzer e Guido Ricci si sposano: quando è arrivato l’anello di fidanzamento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Federica Clazzer e Guido Ricci sono usciti insieme da Uomini e Donne qualche mese fa e sono sempre più affiati. Il loro rapporto ha vissuto qualche momento di crisi, sono riusciti a lasciarsi ogni problema alle spalle grazie alla veridicità del loro amore.

All’inizio erano in molti a non credere che tra loro sarebbe durata fuori dalla trasmissione, invece il loro legame è diventato sempre più forte. Sui social condividono spesso la loro quotidianità con tutti coloro che li seguono e sono sempre più innamorati e complici. Federica Clazzer e Guido Ricci stanno costruendo insieme il loro futuro e hanno preso un’importantissima decisione. Quale? Diventeranno marito e moglie.

Federica Clazzer e Guido Ricci convoleranno a nozze dopo Uomini e Donne: l’ex cavaliere le ha fatto la proposta di matrimonio

Ospiti ieri a Casa Lollo la coppia nata all’interno del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere che la storia d’amore continua a procedere a gonfie vele. L’ex dama ha mostrato a Lorenzo Pugnaloni l’anello di fidanzamento che il compagno le ha regalato a San Valentino ed è apparsa molto emozionata.

Guido Ricci ha fatto sapere che non ama questo tipo di ricorrenze, ma ha comunque voluto fare una sorpresa a Federica Clazzer ed è riuscito a lasciarla senza parole con il suo speciale regalo. Alla compagna ha regalato un bellissimo rubino rosso per sugellare il loro amore. Al momento non è chiaro quando convoleranno a nozze ma entrambi non vedono l’ora di diventare marito e moglie.