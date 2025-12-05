Federica e Guido a gonfie vele dopo Uomini e Donne: “Siamo molto felici”, poi parlano di convivenza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da qualche settimana Federica e Guido hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo la coppia ha fatto sapere come procede la storia d’amore dopo il programma, entrambi sono apparsi al settimo cielo. I due si sono innamorati nel dating show di Maria De Filippi e il loro rapporto sta diventando sempre più solido. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto sapere che va tutto benissimo, ad oggi non vivono insieme ma cercano di vedersi il più possibile, almeno quattro volte a settimana.

Guido e Federica innamoratissimi dopo Uomini e Donne: la coppia ha preso un’importante decisione

Sembra che non vivranno la relazione a distanza ancora a lungo, la convivenza infatti è tra i loro progetti futuri. In merito a ciò Guido ha svelato: “Stiamo cercando di organizzarci a gennaio per una convivenza. Stiamo molto bene, siamo molto felici”.

L’ex dama ha fatto sapere che non si è sentita messa in croce, sono sempre stati lucidi i suoi sentimenti. Lei voleva stare con Guido, si frequentavano già in trasmissione però si vedevano di meno. Federica ci ha tenuto a ringraziare di nuovo Uomini e Donne e Maria De Filippi perché grazie a loro ha conosciuto Guido. La donna ha concluso dicendo: “E’ stata una realtà vera, io li veramente mi sono innamorata di Guido”.