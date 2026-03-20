Uomini e Donne: ecco quando andrà in onda la scelta di Sara

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La scelta di Sara Gaudenzi è ormai cosa fatta, ma in tv non è ancora arrivata.

Il pubblico di Uomini e Donne, infatti, conosce già il finale grazie alle anticipazioni.

Resta però un nodo centrale: quando verrà trasmessa la puntata su Canale 5. Le ultime notizie di oggi chiariscono meglio i tempi. E l’attesa, nel frattempo, continua a crescere.

Scelta già registrata, ma bisogna attendere la messa in onda

La scelta di Sara Gaudenzi è stata registrata lo scorso 12 marzo, ma come spesso accade nel programma di Maria De Filippi, tra registrazione e messa in onda passa un certo numero di puntate.

Secondo le notizie aggiornate al 20 marzo, mancherebbero ancora diverse puntate prima di arrivare all’epilogo del trono. Le stime parlano di circa cinque o sei appuntamenti prima della trasmissione della scelta, segno che il momento decisivo non è immediato ma ormai imminente.

Tradotto in termini concreti, la puntata dovrebbe andare in onda tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, quindi nel giro di una o due settimane.

A rendere ancora più attesa questa puntata è il modo in cui si è arrivati alla decisione. La scelta, infatti, non è stata costruita con il classico percorso romantico fatto di ultime esterne e momenti simbolici, ma è arrivata in modo improvviso, quasi come una reazione alle tensioni in studio.

Le anticipazioni raccontano di un clima particolarmente acceso, con critiche anche molto dure nei confronti della tronista. In questo contesto, Sara ha deciso di chiudere il suo percorso scegliendo Alessio, spiazzando sia il pubblico che gli altri protagonisti del programma.

Proprio questo epilogo inatteso ha acceso il dibattito sui social, dove molti utenti continuano a discutere sulla sincerità del percorso e sulla rapidità della decisione finale.

Ora, però, tutta l’attenzione si sposta sulla messa in onda: sarà quella puntata a chiarire davvero come si è arrivati alla scelta e a mostrare le reazioni in studio.

Perché, in fondo, a Uomini e Donne il finale conta, ma è il modo in cui ci si arriva che fa davvero la differenza.