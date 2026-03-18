Spoiler Uomini e Donne, Ciro Solimeno verso la scelta?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha cambiato gli equilibri del trono di Ciro Solimeno. Dopo il bacio con Elisa, che ha scatenato la reazione furiosa di Martina uscita dallo studio, il tronista ha deciso di andare a riprenderla, mentre in studio si è consumato un altro colpo di scena: l’autoeliminazione di Alessia, accettata senza esitazioni. Un passaggio che ha portato Ciro a dichiarare apertamente che la sua scelta sarà tra due sole corteggiatrici, ma che allo stesso tempo ha acceso nuovi sospetti sul suo comportamento.

Scelta vicina ma il percorso fa discutere

Le anticipazioni più recenti del dating show di Canale 5 raccontano di un trono ormai agli sgoccioli. Durante l’ultima registrazione, Ciro Solimeno ha preso una decisione netta: proseguire il suo percorso solo con due corteggiatrici, Elisa e Martina, lasciando andare definitivamente Alessia Antonetti.

Un passaggio che segna di fatto l’inizio del finale. Il tronista ha infatti dichiarato apertamente di voler arrivare alla scelta proprio tra queste due ragazze, restringendo il campo e rendendo imminente l’epilogo del suo percorso.

Tuttavia, se da un lato la direzione sembra chiara, dall’altro crescono i dubbi. L’eliminazione di Alessia ha fatto discutere il pubblico, che ha interpretato la decisione come improvvisa e poco coerente con quanto visto nelle settimane precedenti.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le dinamiche con le due corteggiatrici rimaste. Il bacio con Elisa ha rafforzato un legame già evidente, mentre con Martina il rapporto appare più altalenante, segnato da discussioni e chiarimenti avvenuti anche dietro le quinte.

Questo doppio binario emotivo ha alimentato sospetti tra gli spettatori, sempre più divisi tra chi vede in Ciro un tronista sincero e chi invece ipotizza un percorso costruito o poco lineare. La sensazione è che la scelta sia vicina, ma che non convinca del tutto sul piano della credibilità.

In attesa della registrazione decisiva, una cosa è certa: il finale del trono di Ciro Solimeno non sarà solo una scelta sentimentale, ma anche un banco di prova sulla sua autenticità.