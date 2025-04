Uomini e Donne: cosa è accaduto nella registrazione del 7 aprile?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La registrazione del 7 aprile 2025 di Uomini e Donne ha riservato momenti di grande tensione e sorprese inaspettate, sia per il Trono Classico che per il Trono Over.​ Il tronista Gianmarco Steri ha scelto di portare in esterna Francesca Polizzi, che gli ha regalato un dono anticipato per il suo compleanno, legato alla partita Lazio-Roma. L’esterna è stata intensa, con abbracci sentiti, ma senza baci. In studio, Cristina Ferrara ha manifestato il suo disappunto, sottolineando la differenza di atteggiamento di Gianmarco nei suoi confronti rispetto a Francesca, arrivando alle lacrime e abbandonando temporaneamente lo studio. La situazione si è ulteriormente complicata quando Nadia Di Diodato ha deciso di autoeliminarsi, accusando Gianmarco di incoerenza nel suo comportamento verso Francesca. ​



Uomini e Donne: ritorni e nuove dinamiche nel Trono Over

Nel parterre del Trono Over, Vincenzo La Scala è tornato per corteggiare Agnese De Pasquale, con la quale aveva avuto un precedente legame. Agnese ha accettato l’invito, rivelando di essere stata contattata da Vincenzo sui social. Nel frattempo, Gemma Galgani ha iniziato una nuova conoscenza con un cavaliere, culminata in un bacio durante un’esterna, segno di un possibile nuovo capitolo nella sua vita sentimentale.

Gemma Galgani sorridente: nuovo amore all’orizzonte?



L’abbandono di Nadia

A distanza di appena un giorno dall’ultima registrazione, il cast di Uomini e Donne è tornato in studio per girare una nuova puntata, destinata alla messa in onda nelle prossime settimane. Secondo le anticipazioni, Gianmarco ha avuto un’uscita con Francesca che si è rivelata particolarmente significativa: lei gli ha fatto un regalo che lo ha profondamente colpito, suscitando in lui emozioni forti e creando un’intesa sempre più evidente, suggellata da abbracci e un coinvolgimento crescente. Nel frattempo, Cristina ha vissuto un momento difficile: ha pianto per quasi tutta la registrazione, lamentando un atteggiamento più freddo da parte di Steri nei suoi confronti rispetto a quello che riserva a Francesca. Il culmine della tensione è arrivato quando, vedendolo ballare proprio con quest’ultima, Cristina ha deciso di lasciare lo studio. Infine, Nadia ha scelto di autoeliminarsi, spiegando di non riuscire più a tollerare le contraddizioni tra le parole e i comportamenti del tronista, che a suo dire si dimostra incoerente.

Tina Cipollari avvisa Sabrina Zago: “Stai solo perdendo tempo!”

Tra i momenti più discussi della registrazione del 7 aprile c’è stato quello che ha visto protagonisti Sabrina Zago e Guido, altri due volti noti del Trono Over. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi lasciati andare a numerosi baci, ma nonostante la complicità iniziale, entrambi hanno ammesso di non riuscire a fare passi avanti a causa di un blocco emotivo che, a quanto pare, li accomuna. Le dichiarazioni della coppia non sono passate inosservate e hanno acceso un vivace confronto in studio: Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno risparmiato critiche, mettendo in dubbio la sincerità e la reale intenzione di Guido. Tina, in particolare, si è mostrata molto scettica nei confronti del cavaliere, affermando senza mezzi termini che Sabrina sta solo perdendo tempo con lui. Nonostante le critiche, la dama sembra intenzionata a dare ancora una possibilità a Guido. Tuttavia, non ha chiuso la porta ad altri incontri: continua infatti la frequentazione con Andrea, un cavaliere giunto appositamente in trasmissione per lei. Andrea, a differenza di Guido, ha ricevuto l’approvazione di Tina Cipollari, che lo ha definito più trasparente e autentico. Sabrina si trova quindi davanti a un bivio: tra l’incertezza con Guido e la promessa di stabilità offerta da Andrea, chi sceglierà? La sua ricerca dell’uomo giusto, con cui costruire una relazione solida lontano dalle telecamere, è ancora aperta e tutta da seguire.