La Promessa, anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre: nuovi ostacoli per Angela, Maria e Tono

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di La Promessa, in onda su Rete 4 dal 28 settembre al 4 ottobre, si annuncia ricca di tensioni e rivelazioni. La vita alla tenuta viene scossa da decisioni improvvise, segreti che pesano e sentimenti che si complicano. Teresa stringe la disciplina, Manuel cerca di evitare un matrimonio indesiderato, mentre Angela, Maria e Tono affrontano momenti decisivi che potrebbero cambiare il loro destino. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali nuovi ostacoli emergeranno? Chi sta mentendo? E quali verità rischiano di esplodere?

Teresa impone nuove regole, Manuel tenta di fermare le nozze di Angela

La settimana si apre con un clima teso: Teresa decide di irrigidire la disciplina della servitù, provocando malumori e discussioni. La sua scelta, infatti, viene percepita come un cambiamento drastico che altera gli equilibri della casa.

Nel frattempo, Manuel prova a intervenire nella situazione di Angela, offrendo al capitano de la Mata una quota del 25% della Promessa pur di convincerlo a rinunciare al matrimonio. La proposta è audace e dimostra quanto Manuel sia disposto a rischiare per proteggere la ragazza.

Angela, però, ascolta una conversazione tra Leocadia e Lorenzo: la madre vorrebbe che sostenesse gli esami dopo le nozze, mentre Lorenzo si oppone con fermezza. La discussione la sconvolge a tal punto da farla scoppiare in lacrime.

Maria e Carlo si avvicinano, ma la gravidanza resta un segreto

Parallelamente, Carlo decide di aprirsi con Maria, raccontandole la sua infanzia difficile. Questo momento di sincerità avvicina i due, creando un legame sempre più profondo. Tuttavia, Maria continua a nascondere la sua gravidanza, nonostante la stanchezza crescente e il peso emotivo che porta con sé.

La giovane è combattuta: da un lato desidera proteggere il bambino, dall’altro teme le conseguenze che la verità potrebbe avere sulla sua vita e su quella di Carlo. Di conseguenza, sceglie ancora una volta il silenzio, pur sapendo che non potrà farlo per sempre.

Tono scopre le bugie di Enora, mentre Angela sviene davanti al suo abito da sposa

La settimana porta anche nuove tensioni per Tono, che finalmente scopre che Enora continua a mentirgli. Tuttavia, decide di non affrontarla subito, preferendo osservare ancora la situazione prima di parlare. La sua prudenza, però, rischia di complicare ulteriormente il rapporto.

Intanto, Angela vive un momento di forte agitazione quando vede il suo abito da sposa. L’emozione, unita allo stress delle ultime settimane, la porta a svenire improvvisamente, lasciando tutti in allarme.

La sua fragilità fisica ed emotiva diventa così il simbolo di una situazione sempre più insostenibile, mentre le tensioni alla Promessa continuano a crescere.