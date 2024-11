Uomini e Donne: bacio inaspettato in esterna

Inizia una nuova settimana e, con essa, una nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 che torna sugli schermi dopo la consueta pausa del weekend. Nella scorsa puntata, abbiamo assistito alle dinamiche tra Michele, Amal e Veronica, mentre Barbara del Trono Over ha sorpreso tutti scegliendo di approfondire la conoscenza con il giovanissimo Orazio. Oggi, la trasmissione condotta da Maria De Filippi promette nuove emozioni e inaspettati colpi di scena. Oggi, lunedì 18 novembre, assisteremo a una sorpresa nel corso del Trono Classico.

Uomini e Donne: spoiler su Gemma e Fabio

Secondo le anticipazioni fornite dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di oggi, registrata il 4 novembre, al centro della scena ci saranno Gemma e Fabio. La dama torinese, da diverse settimane, ha intrapreso una conoscenza più approfondita con Fabio, un uomo che ha vissuto a lungo in Canada. Tra loro sembra esserci una buona intesa, nonostante alcune piccole incomprensioni: Fabio preferirebbe un rapporto più ‘leggero’ e meno marcato da gelosie o pressioni, ma la relazione procede senza troppi intoppi. Tuttavia, a movimentare il pomeriggio sarà Tina Cipollari, sempre pronta a intervenire con la sua ironia e le sue provocazioni. L’opinionista deciderà infatti di mostrare a Fabio alcune sfilate del passato di Gemma, cercando forse di mettere in discussione il cavaliere. Nonostante ciò, Fabio sembra determinato a proseguire nella conoscenza con la dama, dimostrando di non lasciarsi influenzare dai tentativi di disturbo.

Il bacio tra Martina e Ciro

Claudia e Diego, protagonisti del Trono Over, sembreranno aver preso una decisione definitiva: la loro frequentazione giungerà al termine e i due interromperanno la conoscenza una volta per tutte. Nonostante i tentativi precedenti, questa volta la scelta di chiudere sembrerà irreversibile. Per quanto riguarda il Trono Classico, la tronista Martina continuerà a far parlare di sé. Durante l’esterna con Ciro, tra i due pare infatti esserci un bacio che non farà altro che accendere nuove dinamiche nel programma. Non è difficile immaginare come reagirà Gianmarco, il rivale di Ciro, che sicuramente prenderà bene questo sviluppo. La competizione tra i due corteggiatori si farà sempre più accesa e promette scintille nelle prossime puntate. L’appuntamento con Uomini e Donne è fissato per oggi pomeriggio, come sempre a partire dalle 14:45 su Canale 5, per un’altra puntata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena.