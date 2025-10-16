Uomini e Donne anticipazioni: una tronista spiazza Maria De Filippi, Gemma Galgani mortificata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 15 ottobre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande protagonista è stato Jakub Bakkour. Il giovane è stato richiamato in studio dopo essere stato eliminato nella registrazione precedente da Cristina che ha preferito non corrergli dietro. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Sara si è mostrata interessata a Jakub, decidendo di farlo richiamare. La scelta che ha sollevato non poche polemiche e che potrebbe creare un po’ di sana competizione tra le due troniste. Anche Maria De Filippi è apparsa parecchio perplessa di fronte alla scelta della tronista.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario mortifica Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani è tornata ad essere l’assoluta protagonista. La dama di Torino ha dimostrato di non arrendersi ad essere considerata solo un’amica da Mario Lenti. Quest’ultimo ha accettato di uscire con lei soltanto in amicizia anche se entrambi hanno dimostrato un certo feeling tra di loro. In studio Mario ha rimproverato Gemma di non essere lineare nel suo pensiero perché passa da lodarlo ad attaccarlo in un batter d’occhio. Per questo motivo, il cavaliere ha preso le distanze da Gemma che è apparsa mortificata. Infine spazio a Federico Mastrostefano che è uscito con Agnese, tornando indietro nella sua decisione d’interrompere il rapporto con lei.