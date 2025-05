Uomini e donne, Gemma insulta Arcangelo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne si infiamma con il duro scontro tra Gemma Galgani e il cavaliere Arcangelo. Durante la registrazione più recente, le tensioni tra i due sono aumentate, con Gemma che non ha risparmiato parole dure: “Sei un grande cafone vestito da persona forse per bene” ha gridato alla sua conoscenza. Il confronto, seguito dall’intervento del pubblico e di Tina Cipollari, ha evidenziato il forte astio tra i due, che già si erano lasciati alle spalle alcune settimane di frequentazione.



Brutto clima nel percorso di Gemma



Mentre Arcangelo aveva deciso di interrompere la conoscenza con Marina, dichiarandosi invece concentrato su Cinzia, Gemma ha deciso di mostrare il suo disappunto. La dama, infatti, ha ammesso di aver frequentato altri cavalieri, come Francesco e Antonio, oltre ad Arcangelo. Tuttavia, l’uscita con Arcangelo ha portato alla fine della conoscenza con Francesco, che non ha potuto accettare il comportamento del cavaliere. La puntata si è conclusa con un clima di forte tensione e confronto, confermando come il percorso sentimentale di Gemma continui a essere caratterizzato da alti e bassi, tra accuse e chiarimenti, in un contesto sempre più acceso e coinvolgente.