Uomini e Donne anticipazioni: una dama dà scandalo, rivelazioni bollenti che hanno indignato Maria De Filippi

Uomini e Donne continua a tenere l’attenzione l’attenzione del pubblico italiano. Nei giorni scorsi si è registrata una nuova registrazione del programma dove sono avvenuti diversi colpi di scena che hanno stupito il pubblico presente in studio. Secondo quando riportato da Lorenzo Pugnaloni, due protagonisti del trono over hanno avuto un’accesa lite che è stata sedata dall’intervento provvidenziale di Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Agnese è stata invitata al centro dello studio insieme ad Enrico. Qui la donna si è lasciata andare a dei racconti dettagliati delle prestazioni sessuali del cavaliere. Agnese ha raccontato davanti alle telecamere del dating show dettagli intimi della conoscenza con Enrico. Lorenzo Pugnaloni ha scritto: “Agnese ha parlato dell’uscita, hanno fatto preliminari, sono volati termini tecnici come petting, happy ending e lei ha dichiarato che lei avrebbe fatto meglio da sola.”

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Agnese ha dato scandalo rivelando alcuni dettagli privati della sua conoscenza con Enrico. Rivelazioni bollenti che hanno scatenato subito la reazione di Maria De Filippi. La conduttrice è stata costretta ad intervenire per riportare i due coi piedi per terra. Inoltre il pubblico ha scoperto che Enrico dopo essere stato con Agnese si è visto anche con Marilù per la quale prova una grande attrazione. La dama confusa dalle reali intenzioni dell’uomo ha deciso di interrompere la conoscenza. Durante il ballo al centro dello studio, invece, Morena ha baciato appassionatamente il cavaliere che sta frequentando. Brutti momenti per Gemma Galgani, dato che Arcangelo ha deciso di chiudere la loro conoscenza.