Uomini e Donne anticipazioni: torna Giovanni Siciliano, Barbara De Santi di nuovo in studio

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler del dating show riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web raccontano che un volto di questa edizione deciderà di tornare sui suoi passi. Si tratta di Giovanni Siciliano, che farà ritorno nello studio per riconquistare il cuore di Francesca. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che il cavaliere napoletano apparirà pentito di non aver continuato la conoscenza con Francesca e per questo le chiederà una seconda chance. La dama non riuscirà a dirgli di no. I due usciranno dal programma ma non insieme anche se si accorderanno per continuare a vedersi durante l’estate per vedere come proseguirà la loro storia a telecamere spente.

Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi in studio con Ruggiero

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che in studio arriverà una sorpresa. Barbara De Santi e Ruggiero torneranno nel programma per raccontare come vanno le cose tra di loro. I due hanno lasciato il programma lo scorso marzo, rivelandosi una delle coppie più amate di questa edizione. Il loro è stato un colpo di fulmine che procede ancora a gonfie vele. In studio, Barbara e Ruggiero riveleranno di star vivendo intensamente questo periodo tra l’alta Italia dove vive lei ed il sud dove abita lui. Una relazione a distanza che potrebbe sfociare presto una convivenza. A quanto sembra, la dama avrebbe deciso di seguire il suo amato in quel di Taranto per continuare la loro storia.