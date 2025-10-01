Uomini e Donne anticipazioni: rissa tra una dama e un cavaliere, cos’è successo in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 30 settembre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Stando agli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grandi protagonisti sono stati i cavalieri e le dame del trono over. Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che c’è stata una violenta lite che probabilmente verrà censurata dalla regia di Canale 5. In particolare, Isabella si è seduta al centro dello studio insieme a Mario Lenti e Cinzia. Nella discussione è intervenuto Cristian, la cui frequentazione ha preso una piega inaspettata. Isabella avrebbe dato tre sberle al cavaliere durante un acceso confronto. Non è ancora certo se la scena verrà trasmessa ma la lite ha segnato la fine della loro conoscenza durata un mese.

Uomini e Donne anticipazioni: Agnese e Federico a confronto

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani è tornata ad essere la protagonista in studio. La dama di Torino è apparsa ancora molto triste per come sono andate le cose con Mario Lenti. La donna è tornata a piangere a dirotto per il cavaliere, che ha deciso di chiudere ogni rapporto con lei. Un dolore fortissimo per Gemma Galgani che ha suscitato reazioni contrastanti in studio. Una donna fragile che comunque è determinata a continuare il suo percorso all’interno del programma. Spazio a Federico Mastrostefano, che ha avuto il confronto decisivo con Agnese De Pasquale. La dama ha accusato l’uomo di non essere sincero con lei in quanto poco attratto fisicamente. Alla fine, Agnese ha confermato di voler troncare la loro conoscenza.