Uomini e Donne, già ombre sul ritorno di Federico Mastrostefano: “Non cerca l’amore”

Ieri 26 agosto è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne. Infatti si è svolta negli studi Elios di Cinecittà in Roma la prima registrazione che andrà in onda dal 22 settembre sui teleschermi di Canale 5. Grande attenzione è stata focalizzata sulle vicende del trono over che ha visto un ritorno clamoroso. Secondo quanto trapelato da Lollo Magazine, Federico Mastrostefano tornerà alla corte di Uomini e Donne dopo aver fatto il tronista nel 2009. A quel tempo, l’uomo venne corteggiato da Pamela Compagnucci ed Eliana Michelazzo. Un trono che fu molto seguito e vide Federico uscire con Pamela anche se la storia finì poco dopo. Il suo percorso durò quasi un anno prima di partecipare all’isola dei famosi nel 2010.

L’ex fidanza di Federico Mastrostefano rivela cosa pensa del suo ritorno a Uomini e Donne

Il ritorno di Federico Mastrostefano alla corte di Uomini e Donne ha già scatenato diverse reazioni sui social. A rendere noto il tutto è stato Lollo Magazine che avrebbe svelato i veri motivi dietro la partecipazione dell’uomo al programma di Maria De Filippi in veste di cavaliere. Non tutti credono alla sua voglia di innamorarsi come la sua ex fidanzata. Intercettata dal noto sito, la donna ha dichiarato: “Non cerca l’amore, fa ridere, mi ha lasciato tramite sms“. Insomma ci sarebbero già ombre dietro il ritorno dell’ex tronista a U&D e chissà se la redazione non deciderà di vederci più chiaro sulla situazione… Staremo a vedere…