Uomini e Donne anticipazioni registrazione 19 marzo: Gaia furiosa con Daniele, ecco perché

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso della registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi 19 marzo negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio Gemma Galgani e la sua nuova conquista, un cavaliere di 51 anni sceso per lei per conquistarla. La dama di Torino e l’uomo sono usciti la sera precedente per un’esterna per poi presentarsi in studio il giorno dopo. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che Gemma Galgani ha deciso di eliminare subito il 51enne. Tina Cipollari a questo punto ha preso la parola dando inizio ad un nuovo teatrino. L’opinionista l’ha attaccata dicendole che se un uomo non le piace al primo impatto deve dirglielo subito senza girarci tanto intorno.

Uomini e Donne anticipazioni: Gaia arrabbiata con Daniele per aver richiamato Beatriz

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che in studio è avvenuta la sfilata del parterre femminile che è stata vinta da Ida del trono over. Maria De Filippi ha poi dato spazio ai protagonisti del trono classico. Ida Platano ha portato in esterna sia Pierpaolo che Mauro. Questa volta sono state due uscite tranquille come il loro ritorno in studio. Ida ed i due corteggiatori hanno discusso tranquillamente senza litigare come nella registrazione precedente. Daniele, invece, ha portato in esterna una nuova corteggiatrice. Gaia, invece, è apparsa molto arrabbiata con il tronista per aver richiamato Beatriz che era stata scartata da Brando.