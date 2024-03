Mew a Verissimo: “Ecco perché ho lasciato Amici 23”, poi le parole su Maria De Filippi

Mew è stata ospite ieri 16 marzo della puntata di Verissimo dove ha spiegato i motivi dietro la sua decisione di abbandonare Amici 23. Valentina Turchetta aveva spiegato su Instagram che desiderava prendersi cura della sua salute mentale ammettendo che la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita. Domenica scorsa è stata ospite di Amici 23 portando il suo nuovo singolo dove si è commossa rivedendo Maria De Filippi e gli altri compagni. A Verissimo, Mew ha affermato che non era stata pronta a rivedere i suoi amici, tanto da essere scoppiata a piangere. La giovane ha spiegato che tornare a casa è stato fondamentale anche se sta cercando ancora sé stessa. La cantante ha detto di aver passato dei brutti momenti in passato, sebbene credeva che Amici 23 potesse avere un impatto positivo in lei. In merito a ciò, la donna ha dichiarato: “Una volta che mi sono ambientata sono ricominciati i pensieri negativi”.

Mew svela perché ha lasciato Amici 23, poi le parole su Maria De Filippi

Intervistata da Verissimo, Mew ha spiegato di aver abbandonato Amici 23 visto che non stava attraversando un bel momento, avendo dei seri problemi alimentari e di natura psicologica. La giovane inoltre ha sottolineato l’importanza di parlare di salute mentale, definendo una vittoria il solo riconoscere che c’è qualcosa che non va. La cantante ha espresso parole di riconoscenza nei confronti di Maria De Filippi, che è stata per lei come una madre. Mew ha dichiarato in merito alla conduttrice: “Una donna incredibile mi è sempre stata accanto, quando vedeva che stavo male mi chiedeva spiegazione”. La giovane ha aggiunto che quando ha abbandonato il programma Matthew l’ha seguita. A Verissimo, la cantante ha rivelato che il suo compagno riesce a tirare fuori il meglio di lei, tanto che tra poco andranno a convivere.