Uomini e Donne anticipazioni registrazione 18 marzo: un cavaliere di 51 anni per Gemma Galgani

Oggi 18 marzo si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno movimentato lo studio. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono classico. Ida Platano ha portato in esterna sia Mario che Pierpaolo. Purtroppo l’esterna con il corteggiatore di Napoli è andata male. Per questo motivo, Ida e Mario hanno litigato furiosamente per poi ballare insieme. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelate da Lorenzo Pugnaloni sul web svelano che Ida Platano ha fatto un’esterna anche con Pierpaolo. Maria De Filippi ha poi dato spazio a Daniele, il nuovo tronista che ha preso il posto di Brando che ha lasciato il programma insieme a Raffaella.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani fa la conoscenza di un cavaliere di 51 anni

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate che saranno in onda tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Daniele ha portato in esterna Gaia, una delle sue nuove corteggiatrice. Inoltre, il giovane ha sorpreso tutti quanti quando ha fatto richiamare Beatriz visto che ne era rimasto molto colpito. La brasiliana si è presentata nello studio ma si è rifiutata di corteggiarlo forse ancora troppo presa da Brando. Gemma Galgani, invece, ha accettato di conoscere un cavaliere di appena 51 anni sceso per conoscerla. Alessandro ha sorpreso tutti quando ha deciso di fare la sua scelta. Il cavaliere ha lasciato il programma insieme a Maria Teresa. Per loro sono scesi i petali rossi.