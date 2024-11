Uomini e Donne anticipazioni: primi problemi tra Gemma Galgani e Fabio, il motivo è bollente

Diversi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate del dating show in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che la relazione tra Fabio e Gemma Galgani continuerà a tenere alta l’attenzione dei fan. A quanto sembra, tra i due è nato un rapporto speciale. In trasmissione si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni importanti con tanto di Ti amo pronunciato da entrambi. Tutto lascerebbe presagire ad una relazione seria che porterebbe Gemma ad uscire da Uomini e Donne insieme a Fabio. Dagli spoiler delle nuove puntate si apprende che la dama di Torino mostrerà risentimento nei confronti del cavaliere, reo di non aver fatto ancora l’amore con lei.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma affronta Fabio in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani deciderà di affrontare il cavaliere italo-canadese in studio, rivelando che gli farebbe piacere avere dei rapporti intimi con lui per approfondire la loro conoscenza. Ma al momento Fabio non se la sentirà di andare oltre. Nonostante questo, Gemma continuerà la sua conoscenza con l’uomo sperando di far breccia nel cuore di Fabio. Nel frattempo, Mario Cusitore deciderà di lasciare per sempre la trasmissione. Il cavaliere si era messo nuovamente in gioco per trovare la donna con la quale costruire una famiglia. Un tentativo che non ha avuto il risultato sperato anche a causa delle continue segnalazioni sul suo conto.