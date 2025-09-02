Uomini e Donne anticipazioni: primi baci per Gemma Galgani e Francesco Mastrostefano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 1 settembre si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico intervenuto in studio. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, grande protagonista è stata Gemma Galgani. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la dama di Torino ha portato in esterna un nuovo cavaliere di nome Antonio. Una volta tornati in studio, la donna ha deciso di eliminare l’uomo. Qui il pubblico ha scoperto che Gemma aveva dato un appuntamento anche a Mario. La Galgani è apparsa molto presa da lui, tanto da esserci stato pure un bacio. Allo stesso tempo, Gemma ha deciso di continuare la conoscenza con Pasquale che era sceso nel corso dell’ultima registrazione per fare la sua conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni: Gloria bacia Francesco Mastrostefano

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno delle grandi novità anche per Gloria che ha iniziato a conoscere dei nuovi cavalieri. In particolare, la dama è uscita con Francesco Mastrostefano e tra i due è scattato già un bacio a stampo. Francesco comunque ha deciso di conoscere anche Agnese, la quale però non sa ancora se continuare la conoscenza con lei. Intanto Guido ha rivelato di essere ancora preso da Gloria. Nonostante questo, il cavaliere ha chiesto il numero ad Agnese, che però l’ha rifiutato. Novità anche per Alessio Pili Stella che ha cominciato a frequentare Francesca e tra loro è scattato pure un bacio. Nonostante ciò, entrambi hanno deciso di conoscere altre dame e cavalieri del parterre.