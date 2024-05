Uomini e Donne anticipazioni: pesante accusa di Pierpaolo Siano contro Ida Platano

Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne trasmesse dal 13 al 17 maggio in prima visione su Canale 5. I telespettatori assisteranno alla furia di Pierpaolo Siano. Il corteggiatore entrerà in studio profondamente arrabbiato e deluso dal comportamento di Ida Platano. L’uomo si sentirà preso in giro dalla tronista certo che abbia rallentato il loro percorso per stare dietro alla segnalazione su Mario Cusitore. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che le ire funeste di Pierpaolo non termineranno qui visto che accuserà Ida Platano di aver preso in giro non solo lui ma tutto il pubblico presente in sala ed a casa per stare dietro ad una persona come Mario. Per questo motivo, l’uomo esprimerà l’intenzione di lasciare la trasmissione precisando che avrebbe detto di no qualora Ida l’avesse scelto.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano e Mario Cusitore hanno un confronto definitivo

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario non ritornerà in studio. L’uomo ammetterà le sue colpe affermando di essersi visto con la ragazza in hotel ma di aver intenzione di riconquistare Ida. Ma quest’ultima si rifiuterà di concedere una seconda chance all’uomo, preferendo eliminarlo. Una volta rimasta senza corteggiatori, Ida Platano scoppierà in lacrime per poi abbandonare il trono. La donna si ripresenterà solo nelle ultime puntate del dating show per un confronto definitivo con Mario. Sarà in questo frangente che i due si diranno per sempre addio.